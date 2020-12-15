Они должны застрелиться: Вениславский о судьбе КСУ и решении Венецианской комиссии

Венецианская комиссия поставила под сомнение добропорядочность судей КСУ, которые голосовали за отмену уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Об этом рассказал представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

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— Если перевести и первый, и второй вывод с дипломатического, правового языка на простой, то Венецианская комиссия постановила, что этот состав КСУ является непрофессиональным, потому что он действовал в собственных интересах. Фактически комиссия признала, что этот состав КСУ — некомпетентен, — отметил Вениславский.

В выводах комиссии говорится, что следует уделить особое внимание отбору добропорядочных судей.

— В переводе с дипломатического языка на обычный это означает, что добропорядочность судей, которые голосовали за это позорное решение, под сомнением, — подчеркнул представитель президента.

Также Вениславский провел аналогию с офицерским судом чести.

— Если сравнить с офицерским судом чести, то в этом случае судьи КСУ, которые голосовали за это решение, должны застрелиться, — отметил Федор Вениславский.

Он рассказал, что в выводах комиссии также есть рекомендации относительно действий президента Украины Владимира Зеленского. В частности, речь идет о реформировании судебной системы, которое призвано вернуть доверие граждан.

— Механизмы реформирования нарабатываются. В ближайшие дни мы обнародуем четкие шаги, — подытожил Вениславский.

Рекомендации по реформированию КСУ

Венецианская комиссия 10 декабря дала рекомендации по поводу ситуации с КСУ. Члены комиссии отметили, что парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, поставленным сторонами.

ВК также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.