Вони мали застрелитися: Веніславський про долю КСУ та рішення Венеційської комісії

Венеційська комісія поставила під сумнів доброчесність суддів КСУ, які голосували за скасування кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Про це розповів представник президента України в КСУ Федір Веніславський у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

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– Якщо перевести і перший, і другий висновок з дипломатичної, правової мови на просту, то Венеційська комісія постановила, що цей склад КСУ є нефаховим, бо він діяв у власних інтересах. Фактично комісія визнала, що цей склад КСУ – некомпетентний, – зазначив Веніславський.

У висновках комісії йдеться про те, що варто приділити особливу увагу добору добропорядних суддів.

– У перекладі з дипломатичної мови на звичайну це означає, що судді, які голосували за це ганебне рішення, є сумнівно доброчесними, – підкреслив представник президента.

Також Веніславський провів аналогію з офіцерським судом честі.

– Якщо порівняти з офіцерським судом честі, то у цьому випадку судді КСУ, які голосували за це рішення, мали б застрелитися, – зазначив Федір Веніславський.

Він розповів, що у висновках комісії також є рекомендації щодо дій президента України Володимира Зеленського. Зокрема, йдеться про реформування судочинної системи, яке покликане повернути довіру громадян.

– Механізми реформування напрацьовуються. Найближчими днями ми оприлюднимо чіткі кроки, – підсумував Веніславський.

Рекомендації щодо реформування КСУ

Венеціанська комісія 10 грудня дала рекомендації щодо ситуації з КСУ. Члени комісії зазначили, що парламенту слід розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами.

ВК також рекомендує зобов’язати КС вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону.