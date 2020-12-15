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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Зеленский присвоил звание Мать-героиня более 900 украинкам

Более 900 украинок получили звание Мать-героиня. Соответствующий указ 15 декабря подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно ему, награду получит 901 многодетная мать, воспитавшая более пяти детей, в частности усыновленных. Почетное звание присваивается за отличное воспитание, содействие качественному образованию детей, развития их творческих и интеллектуальных способностей.

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Зеленский наградил посмертно директора КБ Южное

В ноябре президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении Александра Дегтярева. Директору конструкторского бюро Южное присвоили звание Герой Украины посмертно.

Дягтярев умер 24 ноября, он внес весомый вклад в развитие аэрокосмической отрасли и укрепление научно-технического потенциала страны.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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