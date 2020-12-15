PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Зеленський присвоїв звання Мати-героїня понад 900 українкам

Понад 900 українок отримали звання Мати-героїня. Відповідний указ 15 грудня підписав президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до нього, нагороду отримає 901 багатодітна матір, яка виховала понад п’ять дітей, зокрема всиновлених. Почесне звання присвоюється за відмінне виховання, сприяння якісній освіті дітей, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.

Читайте: Марківа нагородили орденом За мужність III ступеня

Зеленський нагородив посмертно директора КБ Південне

У листопаді президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Олександра Дегтярьова. Директору Конструкторського бюро Південне присвоїли званняя Герой України посмертно.

Дягтярьов помер 24 листопада, він зробив вагомий вклад у розвиток аерокосмічної галузі та зміцнення науково-технічного потенціалу країни.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка