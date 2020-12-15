Зеленський присвоїв звання Мати-героїня понад 900 українкам

Понад 900 українок отримали звання Мати-героїня. Відповідний указ 15 грудня підписав президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до нього, нагороду отримає 901 багатодітна матір, яка виховала понад п’ять дітей, зокрема всиновлених. Почесне звання присвоюється за відмінне виховання, сприяння якісній освіті дітей, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.

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Зеленський нагородив посмертно директора КБ Південне

У листопаді президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Олександра Дегтярьова. Директору Конструкторського бюро Південне присвоїли званняя Герой України посмертно.

Дягтярьов помер 24 листопада, він зробив вагомий вклад у розвиток аерокосмічної галузі та зміцнення науково-технічного потенціалу країни.