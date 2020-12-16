Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины

Масштабная экологическая модернизация агломерационной фабрики ММК имени Ильича продолжалась более семи лет, и сегодня проект завершен, сообщает пресс-служба компании.

На аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит. А уровень выбросов приведен к европейским стандартам.

После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы – на 46%.

Стоимость реконструкции составила более $160 млн.

Специалисты компании Метинвест-Инжиниринг поэтапно построили комплексы двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания и охлаждения всех 12 агломашин.

На первой ступени происходит грубая очистка от пыли с помощью современных циклонов Hurriclone. Они улавливают крупные частицы пыли, чтобы повторно использовать ее в производстве.

На второй ступени происходит доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз.

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В то же время в зоне охлаждения аглокорпуса №1 продолжаются работы по модернизации электрофильтров Спейк и монтажу двух рукавных фильтров, которые завершатся в 2021 году. Это дополнительные обязательства, которые взял на себя комбинат.

Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation. Генеральный подрядчик проекта – Метинвест-Инжиниринг.

Напомним, ранее мы писали, что инвестиции Метинвеста в экопроекты в 2019 году выросли на 46%.

Источник: Українські Новини