Метінвест завершив найбільший екологічний проект в історії України

Масштабна екологічна модернізація агломераційної фабрики ММК імені Ілліча тривала понад сім років, і сьогодні проект завершено, повідомляє прес-служба компанії.

На аглофабрику припадало 80% всіх викидів підприємства і до 40% викидів пилу в Маріуполі. Сьогодні жодна труба аглофабрики не димить. А рівень викидів приведено до європейських стандартів.

Після поетапного введення в експлуатацію всіх нових фільтрів викиди пилу зменшаться на 90%, викиди сірки – на 46%.

Вартість реконструкції становить понад $160 млн.

Фахівці компанії Метінвест-Інжиніринг поетапно збудували комплекси двоступеневого очищення аглогазів від зон спікання і охолодження всіх 12 агломашин.

На першому місці відбувається грубе очищення від пилу за допомогою сучасних циклонів Hurriclone. Вони вловлюють великі частки пилу, щоб повторно використовувати його у виробництві.

На другому ступені відбувається доочищення газу від пилу і з’єднань сірки в потужних рукавних фільтрах, що дає змогу зменшити викиди пилу більше ніж у десять разів.

Читайте: Програма сталого розвитку Метінвесту перемогла в конкурсі Глобального договору ООН

Водночас у зоні охолодження аглокорпусу №1 тривають роботи з модернізації електрофільтрів Спейк і монтажу двох рукавних фільтрів, які завершаться в 2021 році. Це додаткові зобов’язання, які взяв на себе комбінат.

Головним постачальником обладнання і технологій виступила італійська компанія Termokimik Corporation. Генеральний підрядник проекту – Метінвест-Інжиніринг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що інвестиції Метінвесту в екопроекти у 2019 році зросли на 46%.

Джерело: Українські Новини