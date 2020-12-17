Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины — Разумков

В государственном бюджете на 2021 год заложены средства на приобретение около четырех млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.

Об этом в эфире программы Право на власть заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Он добавил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от Covid-19.

— Правительство выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно ли этого? Ни недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть, — отметил он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

В мире уже утвердили первые образцы вакцины от коронавируса и начали процесс вакцинации.

От вируса делают прививки в США, другие страны — в шаге от этого. В Украине же пока ожидают поставок вещества.

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