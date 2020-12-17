Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини – Разумков

У державному бюджеті на 2021 рік закладено кошти для закупівлі близько чотирьох млн доз вакцини від коронавірусу. Однак український уряд шукає можливості залучення додаткових коштів.
Про це в ефірі програми Право на владу заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков.
Він додав, що уряд буде залучати додаткові кошти для наповнення спеціального фонду для закупівлі вакцин від Covid-19.
– Уряд виходять і з аукціонами, вони залучають ОЗДП, співпрацюють з міжнародними партнерами та донорами. Достатньо цього? Ні недостатньо, але сьогодні виходимо з того бюджету, який є, – зазначив він.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні
У світі вже затвердили перші зразки вакцини від коронавірусу та розпочали процес вакцинації.
Від вірусу проводяться щеплення у США, інші країни – за крок до цього. В Україні ж поки очікують постачання речовини.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.