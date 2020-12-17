Харьков потерял Кернеса, но не управляемость

Харьковский городской глава Геннадий Кернес создал мощный механизм управления городом и передал опыт своему окружению. Такое мнение выразил политтехнолог Владимир Шамин, передает Корреспондент.

По словам Шамина, уход из жизни Геннадия Кернеса стал большой утратой для харьковчан, но в целом система местного самоуправления продолжает свою работу.

— Харьков потерял не только своего мэра, который третий раз подряд был избран на эту должность. Харьков потерял человека национального масштаба, но отнюдь не управляемость. Уникальность Геннадия Кернеса была и в том, что он не только создал мощный механизм управления городом, но и передал опыт своему окружению, — отметил он.

По словам политтехнолога, за время длительного лечения Кернеса в немецкой клинике Шарите в Харькове с городским управлением справлялся его первый заместитель Игорь Терехов.

— Он (Терехов, — Ред.) показал, что ситуация полностью контролируема. Оставшись фактически один, он успешно руководил не только избирательной кампанией мэра и партии, но еще и городом. За эти месяцы Терехов показал себя человеком совершенно подготовленным к управлению вторым по значению городом Украины. Системный хозяйственник, который до мелочей знает все проблемные участки ЖКХ, — добавил Шамин.

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Также он считает, что если бы не постоянное внимание СМИ непосредственно к персоне Кернеса, никто бы и не сказал, что городом управляет его заместитель, а не сам мэр.

Как сообщалось, в четверг, 17 декабря, в немецкой клинике Шарите из-за последствий коронавирусной болезни на 62-м году жизни умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

После смерти Кернеса, согласно закону о местном самоуправлении, его обязанности будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы писали о реакции Офиса президента на смерть Кернеса.