В Офисе президента отреагировали на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса.

— Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает однозначность в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой.

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Там добавили, если следующий председатель Харькова сможет обеспечить качественное управление городом, это будет наименьшим, что необходимо для памяти об мэра Геннадия Кернеса.

— Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такое же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти об мэра Геннадия Кернеса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в Берлине, где проходил курс лечения от Covid-19 в клинике Шарите.

В Харькове 17, 18 и 19 декабря объявлены днями траура в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.