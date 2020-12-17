В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Причиной смерти стали осложнения, которые спровоцировал коронавирус.

Новость о смерти подтвердила жена Кернеса Оксана Гайсинская.

— Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень, — заявила Гайсинская.

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Также на смерть Геннадия Кернеса отреагировал и сын Оксаны Родион Гайсинский.

— В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном, — написал Гайсинский.

По его словам, он гордится тем, что воспитывался Геннадием Кернесом. Также Родион добавил, что они общались по телефону каждый день.

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— Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха, — отметил Родион Гайсинский.

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Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря в немецкой больнице умер Геннадий Кернес — мэр Харькова, который занимал эту должность последние 10 лет.

Товарищ Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова умер из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

Кернес проходил курс лечения в берлинской больнице Шарите.