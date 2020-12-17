Геннадій Кернес помер – реакція друзів

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня. Міський голова помер на 62-му році життя в берлінській клініці Шаріте. Час і місце його похорон поки не відомі.
Секретар Харківської міськради Ігор Терехов написав, що він і його команда продовжуватимуть справу Кернеса.
– Поки можу сказати єдине – я, як його друг, і вся його команда, ми разом будемо продовжувати справу Геннадія Адольфовича. Він заклав міцний фундамент відродження міста, а сам планував ще багато сил і часу віддати цій благородній меті. Але, до нашого спільного нещастю, життя розпорядилося інакше , – додав Терехов.
Дружина Кернеса Оксана Гайсинська та син Родіон написали про смерть чоловіка в соціальних мережах.
– Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо і сумуємо. Боляче дуже, – заявила Гайсинська.
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Колишній народний депутат Борис Колесніков також написав на своїй сторінці про смерть міського голови.
– Світла пам’ять!
Михайло Добкін в ефірі одного з телеканалів сказав, що тепер сприймати Харків без Кернеса буде дуже важко.
– Харків осиротів, Кернес з 2006 року брав участь у розвитку першої столиці України. Сприймати Харків без прив’язки з Кернесом незвично боляче і гірко.
Багато користувачів соцмереж залишають коментарі зі співчуттями і наголошують, що Геннадій Кернес зробив для Харкова величезний вклад.
Смерть Геннадія Кернеса
17 грудня у німецькій лікарні помер Геннадій Кернес. Товариш Кернеса бізнесмен Павло Фукса розповів, що мер Харкова помер через ускладнення, які викликав коронавірус.
У серпні 2020 року у Кернеса підтвердили Covid-19, внаслідок чого у політика розвинулося двостороннє запалення легенів. 17 вересня його транспортували у стабільно важкому стані до лікарні Шаріте в Берліні.
11 грудня стан міського голови погіршився – у нього відмовили нирки.