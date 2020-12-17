Геннадій Кернес помер – реакція друзів

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня. Міський голова помер на 62-му році життя в берлінській клініці Шаріте. Час і місце його похорон поки не відомі.

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов написав, що він і його команда продовжуватимуть справу Кернеса.

– Поки можу сказати єдине – я, як його друг, і вся його команда, ми разом будемо продовжувати справу Геннадія Адольфовича. Він заклав міцний фундамент відродження міста, а сам планував ще багато сил і часу віддати цій благородній меті. Але, до нашого спільного нещастю, життя розпорядилося інакше , – додав Терехов.

Дружина Кернеса Оксана Гайсинська та син Родіон написали про смерть чоловіка в соціальних мережах.

– Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо і сумуємо. Боляче дуже, – заявила Гайсинська.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

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Колишній народний депутат Борис Колесніков також написав на своїй сторінці про смерть міського голови.

– Світла пам’ять!

Михайло Добкін в ефірі одного з телеканалів сказав, що тепер сприймати Харків без Кернеса буде дуже важко.

– Харків осиротів, Кернес з 2006 року брав участь у розвитку першої столиці України. Сприймати Харків без прив’язки з Кернесом незвично боляче і гірко.

Багато користувачів соцмереж залишають коментарі зі співчуттями і наголошують, що Геннадій Кернес зробив для Харкова величезний вклад.



















Сприймати Харків без Кернеса боляче: реакція друзів і суспільства на смерть мера / 5 фотографий

Смерть Геннадія Кернеса

17 грудня у німецькій лікарні помер Геннадій Кернес. Товариш Кернеса бізнесмен Павло Фукса розповів, що мер Харкова помер через ускладнення, які викликав коронавірус.

У серпні 2020 року у Кернеса підтвердили Covid-19, внаслідок чого у політика розвинулося двостороннє запалення легенів. 17 вересня його транспортували у стабільно важкому стані до лікарні Шаріте в Берліні.

11 грудня стан міського голови погіршився – у нього відмовили нирки.