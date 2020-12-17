У Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Причиною смерті стали ускладнення, які спровокував коронавірус.

Новину про смерть підтвердила дружина Кернеса Оксана Гайсинська.

– Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти найкращий з кращих! Любимо і сумуємо. Боляче дуже, – заявила Гайсинська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

Також на смерть Геннадія Кернеса відреагував і син Оксани Родіон Гайсинський.

– У дитинстві я запитав, чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти зробив мене найщасливішим сином, – написав Гайсинський.

За його словами, він пишається тим, що виховувався Геннадієм Кернесом. Також Родіон додав, що вони спілкувалися телефоном кожного дня.

Читайте: Кар’єра, замах і боротьба з Covid-19: біографія Геннадія Кернеса

– Ти назавжди залишишся в моїй пам’яті як найдобріший, найсильнійши та наймудріший, ти знав вихід з будь-якої ситуації та ніколи не опускав руки. Людина з феноменальною пам’яттю, поглядом який помічає кожну дрібницю. Зразок для наслідування, легенда. З тобою піде ціла епоха, – зазначив Родіон Гайсинський.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Родион Гайсинский (@rodiong)

Смерть Геннадія Кернеса

17 грудня у німецькій лікарні помер Геннадій Кернес – мер Харкова, який посідав цю посаду останні 10 років.

Товариш Кернеса бізнесмен Павло Фукса розповів, що мер Харкова помер через ускладнення, які викликав коронавірус.

Кернес проходив курс лікування у берлінській лікарні Шаріте.