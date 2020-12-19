30 государств помогали Украине в борьбе с Covid-19

Украине в борьбе с коронавирусом помогали 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден. Страна ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи.

Министерство иностранных дел с привлечением иностранных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов.

По данным МИД, больше всего помощи направили США — сначала они выделили 17,3 млн долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

Финансовый отчет Шмыгаля

Для борьбы с коронавирусом и его последствиями Украина в общей сложности получила €370 млн международной поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добачил, что, кроме безвозвратной помощи ЕС в размере €190 млн, было еще $14,5 млн от США, ООН и его структуры дали €165 млн.