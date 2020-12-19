30 держав допомагали Україні у боротьбі з Covid-19

Україні в боротьбі з коронавірусом допомагали 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден. Країна веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги.

Міністерство закордонних справ із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів.

За даними МЗС, найбільше допомоги направили США – спершу вони виділили $17,3 млн екстреної медичної допомоги Україні. В жовтні цю суму збільшили до $19 млн.

Фінансовий звіт Шмигаля

Для боротьби з коронавірусом і його наслідками Україна загалом отримала €370 млн міжнародної підтримки. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що, крім безповоротної допомоги від ЄС у розмірі €190 млн, було ще $14,5 млн від США, а ООН та його структури дали €165 млн.