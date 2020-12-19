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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС

У Одеській області прикордонники виявили міжнародний канал контрабанди наркотиків.

Кокаїн прибув в Україну до Морського порту Південний з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Кінцевим пунктом доставляння наркотичних речовин мала стати одна з країн Європейського Союзу.

Працівники Державної прикордонної служби України разом зі Службою безпеки України знайшли контрабандний вантаж наркотиків у міжнародному пункті пропуску Старокозаче, яке знаходиться у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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54 кг наркотиків розфасували у 46 брикетах та заховали у вентиляційних люках контейнеру. Приблизна вартість кокаїну на чорному ринку – $12 млн.

  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
  • Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС
Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС / 4 фотографии

Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна за статтею 305 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Кримінального Кодексу України.

71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією

71-річна жінка намагалася пронести наркотичні засоби через пропускний пункт з Росією. Правоохоронці затримали громадянку на пункті контролю Гоптівка, що у Харківській області.

Під одягом вона сховала дві пляшки з наркотичною речовиною, які допоміг виявити службовий собака. Після цього співробітники Державної прикордонної служби передали жінку представникам Нацполіції.

Фото: Державна прикордонна служба України

Джерело: Держприкордонслужба

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