У Одеській області прикордонники виявили міжнародний канал контрабанди наркотиків.

Кокаїн прибув в Україну до Морського порту Південний з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Кінцевим пунктом доставляння наркотичних речовин мала стати одна з країн Європейського Союзу.

Працівники Державної прикордонної служби України разом зі Службою безпеки України знайшли контрабандний вантаж наркотиків у міжнародному пункті пропуску Старокозаче, яке знаходиться у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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54 кг наркотиків розфасували у 46 брикетах та заховали у вентиляційних люках контейнеру. Приблизна вартість кокаїну на чорному ринку – $12 млн.















Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС / 4 фотографии

Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна за статтею 305 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Кримінального Кодексу України.

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