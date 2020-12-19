Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС

У Одеській області прикордонники виявили міжнародний канал контрабанди наркотиків.
Кокаїн прибув в Україну до Морського порту Південний з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.
Кінцевим пунктом доставляння наркотичних речовин мала стати одна з країн Європейського Союзу.
Працівники Державної прикордонної служби України разом зі Службою безпеки України знайшли контрабандний вантаж наркотиків у міжнародному пункті пропуску Старокозаче, яке знаходиться у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
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54 кг наркотиків розфасували у 46 брикетах та заховали у вентиляційних люках контейнеру. Приблизна вартість кокаїну на чорному ринку – $12 млн.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна за статтею 305 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Кримінального Кодексу України.
71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон з Росією
71-річна жінка намагалася пронести наркотичні засоби через пропускний пункт з Росією. Правоохоронці затримали громадянку на пункті контролю Гоптівка, що у Харківській області.
Під одягом вона сховала дві пляшки з наркотичною речовиною, які допоміг виявити службовий собака. Після цього співробітники Державної прикордонної служби передали жінку представникам Нацполіції.