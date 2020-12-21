В Харьковском аэропорту борт с телом Геннадия Кернеса ждут вечером. Самолет из Германии прибудет сегодня, 21 декабря, в 19.00.

Об этом во время пресс-конференции с журналистами сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Сейчас на территории аэропорта Харьков нет никакой активности. Церемония прощания состоится 23 декабря. Церемония начнется в 09.00 и продлится четыре часа.

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В 7.00 в Благовещенском соборе запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса, которая продлится 40 мин.

Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Из-за трагедии в городе объявлен траур.

Кернес умер в Германии. Политик проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике Шарите. На днях, 11 декабря, появилась информация, что у него отказала вторая почка.

В начале ноября Геннадия Кернеса официально был переизбран мэром Харькова.