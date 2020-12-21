В Виннице женщинам, которые родят детей в городских родильных домах на Новый год и Рождество, подарят детскую коляску и игрушку на сумму 10 тыс. грн.

Таким образом поздравят рожениц, которые родят 1 января и с 17.00 6 января до 23.59 7 января.

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На подарки женщинам из бюджета планируют потратить 200,8 тыс. грн.

Пакеты малыша вернулись

В ноябре Кабмин принял решение, согласно которому родители новорожденных снова будут получать Пакет малыша.

Если родители детей, родившихся с 24 октября 2020 года до 1 июля 2021 года, в течение 30 дней со дня рождения по независящим от них причинам не смогли забрать помощь, то они получат ее как денежную компенсацию.

В июле Кабмин заменил Пакеты малыша денежной выплатой в размере 5 тыс. грн. Это постановление вступило в силу 1 сентября.

Источник: Винницкий городской совет