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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Візок за народження: вінницьким породіллям вручать цінні подарунки

У Вінниці жінкам, які народять дітей у міських пологових будинках на Новий рік та Різдво, подарують дитячий візочок та іграшку на суму 10 тис. грн.

Таким чином привітають породіль, які народять 1 січня та з 17.00 6 січня до 23.59 7 січня.

Читайте: Пакунки малюка повертаються – закон підписано

На подарунки жінкам із бюджету планують витратити 200,8 тис. грн.

Пакунки малюка повернулися

У листопаді Кабмін ухвалив рішення, відповідно до якого батьки новонароджених знову отримуватимуть Пакунок малюка.

Якщо батьки дітей, народжених із 24 жовтня 2020 року до 1 липня 2021 року, протягом 30 днів від дня народження з не залежних від них причин не змогли забрати допомогу, то вони отримають її як грошову компенсацію.

У липні Кабмін замінив Пакунки малюка грошовою виплатою в розмірі 5 тис. грн. Ця постанова набрала чинності 1 вересня.

Джерело: Вінницька міська рада

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