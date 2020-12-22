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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Победил борщ: как министры соревновались в приготовлении украинского национального блюда

Украинские министры приняли участие в марафоне Культура и традиция по приготовлению украинского борща. Как сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, победу в нем одержал борщ.

Организатором мероприятия было Министерство культуры и информационной политики Украины. Соревновались в том, кто лучше приготовит украинское национальное блюдо:

  • министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Модератором соревнования между политиками был кулинар Евгений Клопотенко.

Украинский борщ может попасть в наследие ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики хочет обратиться в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с инициативой о включении украинского борща в культурное наследие.

В случае, если блюдо признают объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — это станет точкой в ​​спорах о том, кто придумал рецепт.

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