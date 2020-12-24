В Тернополе похитили и пытали предпринимателя – причина

В Тернополе напали на столичного бизнесмена-криптовалютчика, который вместе с женой приехал на день рождения родственника. Неизвестные пытали его и требовали $800 тыс.

Злоумышленники тремя автомобилями заблокировали предпринимателю дорогу на выезде из города. Мужчину вытащили из салона, надели наручники и силой затолкали в багажник. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

О преступлении и своем местонахождении правоохранителям сообщил сам пострадавший утром после ночи пыток. Позвонил полицейским человек со своего второго телефона, который не нашли похитители.

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Бизнесмен рассказал, что неизвестные пытали его и грозились убить, если не заплатит им $800 тыс.



















$800 тыс. или смерть: в Тернополе похитили и пытали криптовалютчика / 5 фотографий

Правоохранители задержали двух из семи подозреваемых – соорганизатора и исполнителя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 630 тыс. и 500 тыс. грн залога соответственно.

Еще одного похитителя задержали через полторы суток после преступления.

Самостоятельно пришел в полицию и сдался организатор. Сейчас относительно него в суде слушается дело о сбыте наркотиков в составе организованной преступной группы.

Место нахождения еще трех подозреваемых устанавливается. Известно, что один из них уже успел пересечь границу.

Нашли правоохранители и жену бизнесмена. Ее удерживали в одном из отелей Тернополя. К ней злоумышленники физическую силу не применяли.

Похищенную Toyota Camry бизнесмена работники полиции нашли в нескольких километрах от места преступления.

Всем злоумышленникам уже объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

Требовали $47 тыс. несуществующего долга

В Николаеве задержали группу злоумышленников, которые требовали $47 тыс. несуществующего долга у местного предпринимателя.

Силовики задержали четырех вымогателей на одной из автозаправочных станций, где пострадавший должен был передать 130 тыс. грн.