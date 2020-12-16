У Києві затримали транснаціональну банду рекетирів

У Києві затримали злочинне угрупування, яке здійснювало розбійні напади, викрадення людини, вимагання, крадіжки з підприємств та офісів в особливо великих розмірах, підпал автомобіля.

Зловмисники орудували на території Київської області та у столиці. До складу угрупування входили іноземці та кияни.

– Під час другого етапу реалізації оперативної інформації працівники поліції затримали п’ятьох членів злочинного угруповання – безпосередніх виконавців злочинів, – зазначає Нацполіція.

За місцями проживання зловмисників поліцейські вилучили зброю та набої до неї, рації, номерні знаки, гроші, балаклави, ножі, різноманітне технічне обладнання та документи, що належать підприємствам, де здійснювались крадіжки. Також правоохоронці вилучили автівки, на яких пересувались зловмисники під час вчинення злочинів.

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Окрім цього, було встановлено приміщення, де підозрювані зберігали майно набуте злочинним шляхом, яке було вилучено як речовий доказ.

Члени злочинної організації затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Всі вони кияни віком від 25 до 50 років, деякі з них вже були судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.



























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Затриманим повідомили про підозру за шістьми статтями, а саме: ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 185 (Крадіжка), ст. 187 (Розбій), ст. 189 (Вимагання), ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ст. 255 (Створення злочинної організації) КК України.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів і оголошено в розшук.

За даними поліції, у листопаді 2020 року правоохоронці затримали лідера та одного з активних учасників організації, які у селі Софіївська Борщагівка здійсниили викрадення приватного підприємця та вимагали надуманий борг у $2 млн. На даний час вони перебувають під вартою.

Бізнесмена бандити вивезли в ліс, прив’язали до дерева та катували. Викрадачі вибили з підприємця необхідні дані та зняли з його рахунків $20 тис.