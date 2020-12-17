У Миколаєві на вимаганні $47 тис. неіснуючого боргу у місцевого підприємця затримали групу зловмисників. Себе вони позиціонували, як представники криміналітету.

Четверо чоловіків віком від 33-х до 45-ми років вимагали “борг” за поставку сільгосппродукції.

Силовики провели затримання одній із автозаправних станцій обласного центру під час передачі потерпілим частини грошових коштів у сумі 130 тис. гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем їхнього мешкання та в автомобілі поліцейські вилучили грошові кошти, декілька автомобільних номерних знаків, мобільні телефони, а також психотропні речовини.











$47 тис. або життя: у Миколаєві затримали викрадачів підприємця / 3 фотографии

Усі учасники угруповання перебувають під вартою. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 189 (Вимагання, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Чоловікам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Історія повторюється

У липні в Миколаєві вже намагалися викрасти бізнесмена, до того ж іноземця. Крім грошей, також угрупування планувало викрасти його Porshe.

Злочинці вистежили та накинулися на чоловіка, зав’язали йому руки та очі, щоб вивезти його за місто.

Тоді слідство встановило, що двоє з викрадачів – мешканці Одеської області, а ще двоє – позиціонують себе як наближені до особи, що має вплив на кримінальний елемент в Миколаєві.