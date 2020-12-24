У Тернополі викрали та катували підприємця – причина

У Тернополі напали на столичного бізнесмена-криптовалютника, який разом із дружиною приїхав на день народження родича. Невідомі катували його та вимагали $800 тис.

Зловмисники трьома автомобілями заблокували підприємцеві дорогу на виїзді з міста. Чоловіка витягли з салону, наділи кайданки та силою заштовхали в багажник. Дружину посадили в інше авто й повезли в невідомому напрямку.

Про злочин та своє місце перебування правоохоронцям повідомив сам потерпілий уранці після ночі катувань. Зателефонував поліцейським чоловік із свого другого телефона, який не знайшли викрадачі.

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Бізнесмен розповів, що невідомі катували його й погрожували вбити, якщо не заплатить їм $800 тис.



















$800 тис. або смерть: у Тернополі викрали та катували криптовалютника / 5 фотографий

Правоохоронці затримали двох із семи підозрюваних – співорганізатора та виконавця. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 630 тис. та 500 тис. грн застави відповідно.

Ще одного викрадача затримали через півтори доби після злочину.

Самостійно прийшов до поліції та здався й організатор. Зараз щодо нього в суді слухається справа через збут наркотиків у складі організованої злочинної групи.

Місце перебування ще трьох підозрюваних встановлюється. Наразі відомо, що один із них уже встиг перетнути кордон.

Знайшли правоохоронці й дружину бізнесмена. Її утримували в одному з готелів Тернополя. До неї зловмисники фізичну силу не застосовували.

Викрадену Toyota Camry бізнесмена працівники поліції знайшли за кілька кілометрів від місця злочину.

Усім зловмисникам уже оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Вимагали $47 тис. неіснуючого боргу

У Миколаєві затримали групу зловмисників, які вимагали $47 тис. неіснуючого боргу в місцевого підприємця.

Силовики затримали чотирьох вимагачів на одній із автозаправних станцій, де потерпілий мав передати 130 тис. грн.