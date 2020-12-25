Сутки на Донбассе: враг открывал огонь пять раз, двое военных ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате один украинский военнослужащий получил ранение, а другой травмировался во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Бойцам оказали первую медицинскую помощь и оперативно отвезли в больницы. Обстрелы со стороны войска оккупантов было зафиксировано вблизи поселка Водяное.

Враг открывал огонь из гранатометов и минометов.

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Возвращение бойца из плена оккупантов

23 декабря Украина вернула военного, который пять дней был в плену российских оккупантов. Об исчезновении младшего сержанта пупка стало известно 17 декабря.

Его видели после выполнения служебного задания.