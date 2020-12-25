Минулої доби у зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок цього один український військовослужбовець отримав поранення, а інший травмувався під час підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Бійцям надали першу медичну допомогу та оперативно відвезли до лікарень. Обстріли з боку війська окупантів було зафіксовано поблизу селища Водяне.

Ворог відкривав вогонь з гранатометів і мінометів.

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Повернення бійця з полону окупантів

23 грудня Україна повернула військового, який п’ять днів був у полоні російських окупантів. Про зникнення молодшого сержанта Пупка стало відомо 17 грудня.

Його не бачили після виконання службового завдання.