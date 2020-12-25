Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2021 год, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 320 152 623 грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635 500 грн.

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В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

15 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект 21 декабря.