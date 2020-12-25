Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про Державний бюджет України на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 320 152 623 грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 635 500 грн.

Читайте: Держбюджет-2021 можуть переглянути після першого кварталу – Шмигаль

У держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки буде спрямовано майже 170 млрд грн. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

15 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав схвалений парламентом законопроект 21 грудня.