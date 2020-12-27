В Киеве, на Софиевской площади, где расположена главная новогодняя елка страны, вновь появилась шляпа, которая ранее украшала праздничное дерево.
Сейчас украшение разместили над волшебным креслом, на которое можно присесть и загадать желание.
— Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать возле главной елки страны, — сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.
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По словам спикера, многие украинцы просили вернуть шляпу на Софиевскую площадь, поэтому ее снова установили в центре города.
После этого сразу же выстроилась очередь из желающих сделать фото со шляпой.
Скандал со шляпой
Накануне Нового года 2021 праздничную елку в Киеве украсили волшебной шляпой.
Украшение заменило традиционную вифлеемскую звезду. Это вызвало возмущение части населения и представителей церкви, из-за чего декор сняли.
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Источник: Diana Popova