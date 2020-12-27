PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубнік |

На Софиевскую площадь в Киеве вернули шляпу с главной елки страны

В Киеве, на Софиевской площади, где расположена главная новогодняя елка страны, вновь появилась шляпа, которая ранее украшала праздничное дерево.

Сейчас украшение разместили над волшебным креслом, на которое можно присесть и загадать желание.

— Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать возле главной елки страны, — сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.

Читайте: Вифлеемский звезде быть! С главной елки Украины снимут шляпу

По словам спикера, многие украинцы просили вернуть шляпу на Софиевскую площадь, поэтому ее снова установили в центре города.

После этого сразу же выстроилась очередь из желающих сделать фото со шляпой.

капелюх - софіївська площа

Скандал со шляпой

Накануне Нового года 2021 праздничную елку в Киеве украсили волшебной шляпой.

Украшение заменило традиционную вифлеемскую звезду. Это вызвало возмущение части населения и представителей церкви, из-за чего декор сняли.

Подробнее о скандале со шляпой на елке Киева читайте на Фактах ICTV.

Источник: Diana Popova

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх