У Києві, на Софіївській площі, де розташована головна новорічна ялинка країни, знову з’явився капелюх, який раніше прикрашав святкове дерево.

Нині прикрасу розмістили над чарівним кріслом, на яке можна присісти та загадати бажання.

– Символічне фото під найочікуванішим арт-об’єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни, – повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова на своїй сторінці у Facebook.

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Засловами спікера, багато українців просили повернути капелюха на Софіївську площу, тому його знову встановили у центрі міста.

Після цього одразу ж вишикувалася черга з бажаючих зробити фото з капелюхом.

Скандал із капелюхом

Напередодні Нового року 2021 святкову ялинку у Києві прикрасили чарівним капелюхом.

Прикраса замінила традиційну вифлеємську зірку. Це викликало обурення частини населення та представників церкви, через що декор зняли.

Детальніше про скандал із капелюхом на ялинці Києва читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Diana Popova