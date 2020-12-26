За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Огонь фиксировали неподалеку Водяного, что на Приазовье. Враг стрелял из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. Но, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

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Украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Накануне враг пять раз открывал огонь. Из-за этого один украинский военнослужащий получил ранение, а другой — травму во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС