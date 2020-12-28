Минулої доби на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували шість обстрілів та один проліт БпЛА.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. Його доставили до лікарні і надають необхідну медичну допомогу.

Читайте: Нормандський та мінський формати ще не вичерпані – Кулеба про ситуацію на Донбасі

Обстріли з міномету 82-го калібру та стрілецької зброї зафіксували неподалік Лебединського. Біля Мар’їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на порушення припинення вогню українські військові відкрили вогонь. Від початку поточної доби, 28 грудня, зафіксували одне порушення режиму тиші.

Цими вихідними, 26 грудня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне.

Джерело: Штаб ООС