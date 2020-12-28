Пытался перевезти более 4 млн: на КПВВ Станица Луганская задержали мужчину

В зоне проведения Операции объединенных сил задержали мужчину, который пытался незаконно переместить большую сумму денег. Житель города Хрустальный Луганской области через КПВВ Станица Луганская перевозил $150 тыс. (4 261 500 грн).

Сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины провели задержание гражданина, ведь сумма средств для перевозки не должна превышать 50 тыс. грн.

По факту происшествия составлен протокол об административном правонарушении, средства у мужчины изъяли.

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71-летняя бабушка пыталась пронести наркотики через границу

15 декабря на пропускном пункте Гоптовка, что в Харьковской области пограничники задержали 71-летнюю бабушку. Гражданка пыталась пронести бутылки с наркотиками, которые спрятала под курткой.