Намагався перевезти понад 4 млн: на КПВВ Станиця Луганська затримали чоловіка

У зоні проведення Операції об’єднаних сил затримали чоловіка, який намагався незаконно перемістити велику суму грошей. Мешканець міста Хрустальний Луганської області через КПВВ Станиця Луганська перевозив $150 тис.(4 261 500 грн).

Співробітники Державної фіскальної служби та Служби безпеки України провели затримання громадянина, адже сума коштів для перевезення не повинна перевищувати 50 тис. грн.

За фактом події складено протокол про адміністративне правопорушення, кошти у чоловіка вилучили.

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71-річна бабуся намагалася пронести наркотики через кордон

15 грудня на пропускному пункті Гоптівка, що у Харківській області, прикордонники затримали 71-річну бабусю. Громадянка намагалася пронести пляшки з наркотиками, які заховала під курткою.