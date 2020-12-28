Ситуация стабилизировалась: Ляшко об эпидемии Covid-19 в Украине

Тот факт, что суточный прирост больных Covid-19 несколько пошел на убыль, свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эксклюзивном интервью для Фактов ICTV.

— Я смотрю не только на суточный прирост, но и на количество госпитализаций и процент занятых мест в больницах. Также видим количество и качество потребления антибиотиков и других препаратов для лечения, оно медленно падает по сравнению с октябрем. Также мы фиксируем уменьшение случаев вызова скорой помощи. Это все уменьшается, что свидетельствует о стабилизации ситуации, — отметил главный санврач.

Он добавил, что сейчас количество заражений действительно уменьшается. Если принимать во внимание исключительно ПЦР-тесты и сравнивать количество тестирований в октябре и сейчас, то действительно мы видим заметное уменьшение общего количества тестирований.

— Но этим манипулировать не стоит. Это общеевропейская практика — уменьшение количества тестов.

Ляшко объяснил, что логично брать количество тестирований за последние 14 дней на 100 тыс. населения и тогда мы получим реальную цифру тестирований, а не делить общее количество тестирований на совокупное население европейской страны и говорить в заключении, что Украина проводит мало тестирований.

— Если вы посмотрите на эту статистику, то увидите, что Украина не отстает и уже даже опережает Польшу.

Кроме того, некоторые врачи не отправляют пациента на ПЦР-тестирования, если по имеющейся симптоматике могут диагностировать коронавирус.

Прогноз Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов также прогнозирует, что ситуация с распространением коронавируса в Украине может начать улучшаться с апреля.

По его словам, этому будет способствовать, в частности, вакцинация от Covid-19 и выработка коллективного иммунитета.