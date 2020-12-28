Ситуація стабілізувалася: Ляшко про епідемію Covid-19 в Україні

Той факт, що добовий приріст хворих на Covid-19 дещо пішов на спад, свідчить про стабілізацію епідеміологічної ситуації в країні.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV.

– Я дивлюсь не тільки на добовий приріст, а й на кількість госпіталізацій та відсоток зайнятих місць у лікарнях. Також бачимо кількість та якість споживання антибіотиків та інших препаратів для лікування, яка повільно падає порівняно з жовтнем. Також ми фіксуємо зменшення випадків виклику швидкої допомоги. Це все зменшується, що свідчить про стабілізацію ситуації, – наголосив головний санлікар.

Він додав, що наразі кількість інфікувань справді зменшується. Якщо брати до уваги винятково ПЛР-тести та порівнювати кількість тестувань у жовтні і зараз, то дійсно ми бачимо помітне зменшення загальної кількості тестувань.

– Але цим маніпулювати не варто. Це загальноєвропейська практика – зменшення кількості тестувань.

Ляшко пояснив, що логічно брати кількість тестувань за останні 14 днів на 100 тис. населення і тоді ми отримаємо реальну цифру тестувань, а не ділити загальну кількість тестувань на сукупне населення європейської країни та говорити у висновку, що Україна проводить замало тестувань.

– Якщо ви глянете на цю статистику, то побачите, що Україна не пасе задніх і вже навіть випереджає Польщу.

Крім того, деякі лікарі не відправляють пацієнта на ПЛР-тестування, якщо за наявною симптоматикою можуть діагностувати коронавірус.

Прогноз Максима Степанова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також прогнозує, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні може почати покращуватися з квітня.

За його словами, цьому сприятиме, зокрема, вакцинація від Covid-19 і вироблення колективного імунітету.