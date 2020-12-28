Зустріч нормандської четвірки може пройти до кінця січня

Зустріч політичних радників голів держав нормандської четвірки може пройти до кінця січня.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

– Наразі обговорюються нові дати, зокрема розглядають початок січня 2021 року. Ми розраховуємо, що до кінця січня зустріч на рівні політичних радників відбудеться, – наголосив Єрмак.

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Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зустріч у нормандському форматі на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом.

Натомість у Кремлі виключили проведення нормандського саміту найближчим часом та заявили, що для переговорів президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського на сьогодні немає причин.

Умови зустрічі нормандської четвірки

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зазначив, що наступна зустріч лідерів нормандської четвірки залежить від виконання сторонами угод попередньої зустрічі в Парижі.

Якщо одна зі сторін не виконує домовленості досягнуті на останній зустрічі, то це може поставити під питання наступну зустріч в нормандському форматі.