На окупованій території Донецької і Луганської областей близько 300 тис. громадян України примусово отримали паспорт Російської Федерації. А на території анексованого Криму окупаційна влада паспортизувала понад 2 млн осіб.

Віце-прем’єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков наголосив, що українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.

Цю проблему хочуть вирішити шляхом ухвалення закону про державну політику перехідного періоду, який зараз перебуває на стадії розробки.

– Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їх спосіб виживання там. Тому держава повинна знайти механізм, як з цими наслідками потім діяти, – сказав Резніков.

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Міністр додав, що навіть після ухвалення цього законопроекту, ніхто не буде пред’являти претензій тим громадянам, які отримали паспорти РФ.

– Друге, коли відбудеться деоккупація, у них буде право вибору, що робити з тим паспортом. Українці завжди можуть задекларувати, що вони від відмовляються від паспорта Росії та визнають тільки українське громадянство, – зазначив Резніков.

Паспорти РФ

1 травня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який надає можливість жителям Донбасу отримання громадянства Росії у спрощеному порядку. Дія указу розповсюджується на осіб, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.

А от примусова паспортизація кримчан почалася після анексії Росією півострова навесні 2014 року. Парламент визнав 20 лютого 2014 року датою початку окупації Криму російськими військами. Влада України не визнає автоматичного або примусового присвоєння російського громадянства кримчанам.

Джерело: ТСН