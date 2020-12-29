Во время рождественско-новогодних праздников отделения и курьерская доставка компании Новая почта будет работать с выходными.

31 декабря — отделения и адресная доставка работают по сокращенному графику работы (до 15.00, 17.00 или 18.00 в зависимости от отделения);

1 и 7 января — отделения и адресная доставка не работают.

8 января и в остальные между праздничные дни Новая почта работает в обычном режиме.

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество

Ранее свой график работы в новогодние и рождественские праздники сообщила администрация Укрпочты.

250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество можно найти здесь.

Источник: Новая почта