Во время рождественско-новогодних праздников отделения и курьерская доставка компании Новая почта будет работать с выходными.
- 31 декабря — отделения и адресная доставка работают по сокращенному графику работы (до 15.00, 17.00 или 18.00 в зависимости от отделения);
- 1 и 7 января — отделения и адресная доставка не работают.
8 января и в остальные между праздничные дни Новая почта работает в обычном режиме.
График работы Укрпочты на Новый год и Рождество
Ранее свой график работы в новогодние и рождественские праздники сообщила администрация Укрпочты.
250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.
Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество можно найти здесь.
Источник: Новая почта