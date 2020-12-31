Під час різдвяно-новорічних свят відділення та кур’єрська доставка компанії Нова пошта працюватимуть з вихідними.
- 31 грудня – відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15.00, 17.00 або 18.00 в залежності від відділення)
- 1 та 7 січня – відділення та адресна доставка не працюватимуть.
8 січня та у решту міжсвяткових днів Нова пошта працює у звичайному режимі.
Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво
Раніше свій графік роботи в новорічні і різдвяні свята повідомила адміністрація Укрпошти.
250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних.
Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на Новий рік і Різдво можна знайти тут.
Джерело: Нова пошта