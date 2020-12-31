PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Як працюватиме Нова пошта на Новий рік і Різдво

Під час різдвяно-новорічних свят відділення та кур’єрська доставка компанії Нова пошта працюватимуть з вихідними.

  • 31 грудня – відділення та адресна доставка працюють за скороченим графіком роботи (до 15.00, 17.00 або 18.00 в залежності від відділення)
  • 1 та 7 січня – відділення та адресна доставка не працюватимуть.

8 січня та у решту міжсвяткових днів Нова пошта працює у звичайному режимі.

Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво

Раніше свій графік роботи в новорічні і різдвяні свята повідомила адміністрація Укрпошти.

250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних.

Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на Новий рік і Різдво можна знайти тут.

Джерело: Нова пошта

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка