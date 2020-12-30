Минздрав обсудил с AstraZeneсa сроки поставки вакцины от Covid-19 в Украину

Министр здравоохранения Максим Степанов обсудил с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneсa Алеком ван Гелдером сроки и логистику поставки вакцины против коронавируса в Украину.

Коммуникацию с главным офисом компании Минздрав налаживает в течение нескольких месяцев.

— Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против Covid-19 компании AstraZeneсa в Украину. Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения, — отметил Максим Степанов.

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Со своей стороны, представитель компании AstraZeneсa заверил, что варианты поставки вакцин в Украину обработают в ближайшие сроки.

30 декабря Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca против коронавируса. Препарат производит Оксфордский университет.

Ожидается, что вакцинация населения препаратом будет происходить уже в начале 2021 года.