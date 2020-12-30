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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

МОЗ обговорив з AstraZeneсa терміни постачання вакцини від Covid-19 в Україну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив з виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneсa Алеком ван Гелдером терміни та логістику постачання вакцини проти коронавірусу в Україну.

Комунікацію з головним офісом компанії МОЗ налагоджує протягом декількох місяців.

– Сьогодні ми вже обговорили логістику та терміни поставки вакцин проти Covid-19 компанії AstraZeneсa в Україну. Наша держава повністю готова до прийому вакцин, у нас повністю розроблено план вакцинації населення,- зазначив Максим Степанов.

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Зі свого боку, представник компанії AstraZeneсa запевнив, що варіанти постачання вакцин в Україну опрацюють у найближчі терміни.

30 грудня Велика Британія першою у світі схвалила вакцину AstraZeneca проти коронавірусу. Препарат виготовляє Оксфордський університет.

Очікується, що вакцинація населення цим препаратом буде відбуватися вже на початку 2021 року.

Джерело: МОЗ

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