Що чекає гральний бізнес у 2021 році

Після легалізації азартних ігор в Україні пройшло трохи більше півроку, однак за цей час ринок так і не запустили. Тим часом оператори гральної індустрії з хвилюванням і цікавістю чекають підсумків обговорень парламентських поправок в закон, який регулює їхній бізнес.

Поки депутати досліджують законопроект, а комісія з азартних ігор рапортує про готовність до ліцензування, експерти зробили кілька прогнозів стосовно майбутнього азартної індустрії в країні.

Як розвивається онлайн гемблінг

На думку аналітиків Ua1, онлайн-казино України готові до ліцензування та роботі на умовах, запропонованих в законодавстві. Більшість з них пов’язують з 2021 роком надії на укрупнення бізнесу в легальному полі.

Однак закони, що допускають різні трактування і високий поріг входу на ринок можуть перешкодити ліцензійним операторам швидко вийти в межі окупності. Тому на цей момент парламентарії зайняті обговоренням поправок до закону про азартні ігри, які покликані зробити індустрію розваг вигідніше для бізнесу і держави.

Ігри в карти – ще один «головний біль» законодавців. Поки вони вирішують, чи є спортом покер на гроші, бюджет держави ризикує втратити непогану частину доходів. Не дивно, адже представники деяких гральних закладів зізнаються, що не планують у найближчій перспективі зв’язуватися з цим спірним видом розваг.

Букмекери ж поки відносно спокійні: ставки на спорт мають попит серед громадян України, а проблеми з оподаткуванням і законодавством зводяться до високого порогу входу в бізнес. Щоб уникнути переходу ліцензійних операторів в тінь, уряд планує ввести податкові канікули на 2-4 роки. Чи допоможе цей захід? На цей рахунок є різні думки.

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Слово закону

Згідно з чинним із серпня 2020 року закону про азартні ігри, гемблінг-компаніям ставиться в обов’язок:

щорічна оплата ліцензій в розмірі від $ 200 тис. до $ 2 млн;

відрахування за виграш – 18% від суми;

плата в потрійному розмірі за кожний гральний автомат.

Міжнародний досвід показує: запровадження податку на виграш завжди змушує гравців переходити на інші гемблінг-платформи. У випадку України – нелегальні. Це вдарить по законним операторам, які, до того ж змушені платити найвищу в Європі ставку за ліцензію.

Експерти побоюються, що єдине послаблення – податкові канікули – не врятує положення. Тому закликають якомога раніше прийняти поправки до закону про азартні ігри, які внесені робочою групою під керівництвом депутатів Слуги народу. Нові положення повинні скасувати податкові канікули, збір за автомати та знизити вартість ліцензій.

Найближчі перспективи

Фахівці рейтингових і оглядових агентств вважають, що український гемблінг-ринок цілком може стати «меккою» для любителів азартних ігор з країн колишнього СРСР. Для цього в країні вже зараз створюються всі умови: робляться реальні дії щодо поліпшення транспортної інфраструктури, а також виробляються вкладення в туристичну галузь.

На думку експертів H2 Gambling Capital, Україна може заробити в майбутньому році до 32 млн. Євро від продажу ліцензій та оподаткування гральних операторів. При цьому, після прийняття поправок до основного закону про азартні ігри, ця сума може збільшитися до €96 млн. Безперечно, така сума серйозно посилить державний бюджет.

Однак всі ці прогнози можуть здійснитися лише за умови остаточного запуску ліцензування грального бізнесу. Глава комісії з азартних ігор Іван Рудий заявляє, що старт процесу буде дано ще у грудні 2020 року. Якщо так і станеться, український бюджет вже до початку 2021 року отримає істотну надбавку.