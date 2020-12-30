Зеленський має терміново скасувати указ про відсторонення Тупицького – КСУ

У Конституційному суді України закликали президента Володимира Зеленського негайно скасувати указ про відсторонення голови суду Олександра Тупицького.

В КСУ стверджують, що Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив приписи статей Конституції України.

– Отже з конституційно-правової точки зору указ президента України Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України від 29 грудня 2020 року №607/2020 є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий президентом України з перевищенням його конституційних повноважень, – йдеться в заяві на сайті суду.

В КСУ вважають, що це суперечить конституційним принципам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного суду України, посягає на конституційно-правовий статус судді КСУ.

Читайте: Перезавантаження КСУ має розпочатися з Тупицького – Зеленський

Цей указ фактично є протиправним втручанням в діяльність судді Конституційного суду України, перешкодою виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою юридичну відповідальність.

– Виходячи з цього, суддя Конституційного суду України А. Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України і законом України Про Конституційний суд України, а президент України – негайно скасувати свій указ від 29 грудня 2020 року, – йдеться в заяві.

Раніше в КСУ заявили, що рішення про звільнення судді КСУ може ухвалити тільки суд на спеціальному пленарному засіданні.

29 грудня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького на два місяці.