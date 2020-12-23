С 1 января 2021 года Государственная казначейская служба Украины вводит новые счета для уплаты ЕСВ — Единого социального взноса.

Это означает, что реквизиты для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты и зачисления средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование изменятся.

Поэтому налогоплательщики должны обратиться в органы Государственной налоговой службы Украины по месту регистрации, чтобы получить новые счета для уплаты ЕСВ в 2021 году.

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Если после 1 января 2021 года плательщик внесет оплату по старым реквизитам, то средства не засчитают. Их вернут с пометкой: невыясненные поступления.

Реквизиты новых счетов для уплаты ЕСВ в 2021 году:

Остальные области пока не обновили реквизиты. Как только их обновят, новые данные должны появиться на сайте Государственной казначейской службы, которые можно будет посмотреть по ссылке.

Оплата Единого социального взноса для ФЛП с 2021 года

Согласно принятому 4 декабря закону №592-ІХ, с 1 января 2021 года освобождаются от уплаты за себя Единого взноса физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они:

получают пенсию по возрасту или за выслугу лет;

являются лицами с инвалидностью;

достигли возраста и получают согласно закону, пенсию или социальную помощь.

Также освобождаются от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лица, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью и одновременно являются наемными работниками, но если работодатель платит за них страховой взнос.

Среди еще одних важных нововведений — отмена книг учета доходов для ФЛП. Поэтому уже с 1 января они будут вести учет в произвольной форме, отражая доходы ежемесячно.

Но это касается ФЛП первой и второй групп, и ФЛП третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.