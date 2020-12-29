Украинцы ждали 2021 год с большим нетерпением и надеждами на лучшее. Начнется он с повышения минимальной заработной платы и пенсий. Но вместе с тем вырастут цены на газ и отопление.

Что изменится в Украине с 1 января 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Ужесточение карантина

С 8 по 24 января 2021 года в Украине введут жесткий карантин. Это сделали, чтобы не допустить новой мощной волны распространения коронавируса, которая может наступить после новогодних праздников.

Ограничения жесткого январского карантина в Украине будут предусматривать закрытие ресторанов, баров и кафе. Но они смогут работать навынос и доставку заказов. Не будут работать театры, кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, ТРЦ.

Также нельзя будет проводить любые развлекательные, спортивные или культурные массовые мероприятия. Все образовательные учреждения, кроме детских садов, отправят на каникулы.

В то же время продолжат работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Соцвыплаты

С 1 января вырастет размер минимальной заработной платы до 6 тыс. грн. С января по сентябрь 2020 года она составляла 4 723 грн, а с сентября выросла до 5 тыс. грн.

Согласно новому расчету, с 1 января работодатель должен платить работнику по меньшей мере 36,11 грн за час работы.

Также с 1 января будет первый этап индексации пенсий. Они вырастут с 2 100 грн до 2 400 грн для тех, кому больше 65 лет и чей стаж работы насчитывает 30 лет для мужчин и 25 лет — для женщин.

Налоги

Поскольку повышается размер минимальной заработной платы, то увеличиваются и налоги. Поэтому Единый социальный взнос для физлиц-предпринимателей с 1 января вырастет с 1 100 грн до 1 320 грн в месяц.

Вместе с тем, с 1 января 2021 года Государственная казначейская служба Украины вводит новые счета для уплаты ЕСВ — Единого социального взноса. Если после 1 января плательщик внесет оплату по старым реквизитам, то средства не засчитают. Их вернут с примечанием: невыясненные поступления.

Но с 1 января 2021 года освобождаются от уплаты за себя единого взноса физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, если они:

получают пенсию по возрасту или за выслугу лет;

являются лицами с инвалидностью;

достигли возраста и получают согласно закону, пенсию или социальную помощь.

Кроме того, с 1 января для ФЛП первой, второй и третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, отменили книгу учета доходов. Они могут вести учет в произвольной форме, отражая доходы ежемесячно.

Тарифы

С 1 января 2021 года в Украине вырастет стоимость доставки газа. Соответствующие тарифы уже утвердили для 19 газораспределительных компаний.

Больше всего будут платить потребители АО Лубныгаз — 2,94 грн за кубометр в месяц, а меньше всего — 0,47 коп. за кубометр в месяц — потребители ЗАО Кременчукгаз.

Также с 1 января вырастут тарифы на отопление, которые повысили всем 23 компаниям. После повышения средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил 1 121,71 грн/Гкал.

Больше всего стоимость отопления для населения повысили ООО Евро-реконструкция (на 49,7%), Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ (обе ООО Нафтогаз Тепло, на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО Сумытеплоенерго (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО ТехНова, на 24,1%).

С 1 января по 31 марта 2021 года будет действовать новый тариф на электроэнергию, который составит 1,68 грн за 1 кВт/ч.

Льготного тарифа с Нового года, который предусматривал, что первые использованные 100 кВт /ч стоили 90 коп. за 1 кВт/ч, уже не будет.

Новые санитарные требования к школам

С 1 января начнут действовать новые санитарные требования к школам. Среди прочего, они предусматривают обязательное установление внутренних туалетов в школах и использование проводного или беспроводного интернета.

Также теперь мебель в классы будут подбирать в соответствии с ростом учеников, а школьников, проживающих на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечат транспортом.

Кроме того, появится перечень продуктов, которые запретят продавать в школьных буфетах, и ​​продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе.

Зарплаты медикам

С 1 января киевские врачи получат доплаты. В частности, медики коммунальных больниц столицы будут получать надбавки к зарплате из городского бюджета в размере:

врачи — 5 тыс. грн;

медсестры — 4 тыс. грн;

младший медперсонал — 2 тыс. грн.

Украинский язык в сфере облуживания

С 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая предусматривает окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Теперь украинцев должны обслуживать на государственном языке в супермаркете, интернет-магазине, в кафе, ресторане, в банке, аптеке, на АЗС, вокзале, в спортзале или библиотеке и тому подобное.

Однако это требование касается не только сферы торговли, но и образовательных услуг, медицинского обслуживания, предоставления социальных услуг. Также на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню.

Переаттестация в ВСУ

С 1 января 2021 года в Вооруженных силах Украины начнется переаттестация сержантского старшинского состава в новые воинские звания. Ее цель состоит в том, чтобы выяснить, получил ли военнослужащий звание на законных основаниях.

В корабельном составе Военно-морских Сил ВСУ будет переаттестация только для мичмана и старшего мичмана. Они получат звание штаб-старшина и мастер-старшина.

А главный старшина флотилии, главный старшина командования морской пехоты и главный старшина ВМС получат еще несколько военных званий — это старший мастер-старшина и главный мастер-старшина соответственно.

Перевыборы

В Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях состоится повторное голосование в рамках проведения местных выборов.

17 января 2021 года пройдут перевыборы мэра Новгород-Северского, они состоятся из-за смерти избранного на выборах 25 октября главы города. Кроме того, 31 января 2021 года нового мэра будут выбирать и в Борисполе, там переизбранный лидер умер от коронавируса.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1. Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $ 1.

По мнению финансистов, курс может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.