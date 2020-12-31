Взрывчатку нашли под квартирой тещи Шабунина — полиция предложила ему охрану

Две скрепленные скотчем гранаты Ф-1 подложили под дверь квартиры, владелицей которой является теща активиста и главы общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина — мать его жены.

На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению преступления.

Накануне взрывчатку нашли возле дверей квартиры матери Виталия Шабунина. Учитывая эти события, полиция предложит Виталию Шабунин меры безопасности. В случае согласия — их будут обеспечивать полицейские Киева.

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Вечером 30 декабря возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство.

Жителей дома эвакуировали, после проверки стало известно, что в корпусах гранат взрывчатки не было. Сам Шабунин в Facebook написал, что его маме подложили взрывное устройство под дверь, чтобы запугать его.