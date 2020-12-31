Вибухівку знайшли під квартирою тещі Шабуніна – поліція запропонувала йому охорону

Дві скріплені скотчем гранати Ф-1 підклали під двері квартири, власницею якої є теща активіста і голови громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна – мати його дружини.

На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють можливих свідків та переглядають камери відеонагляду, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння злочину.

Напередодні вибухівку знайшли біля дверей квартири матері Віталія Шабуніна. Зважаючи на ці події, поліція запропонує Віталію Шабуніну заходи безпеки. У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва.

Читайте: Офіс генпрокурора відкрив справу щодо вибухівки під дверима матері Шабуніна

Ввечері 30 грудня біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.

Жителів будинку евакуювали, після перевірки стало відомо, що в корпусах гранат вибухівки не було. Сам Шабунін у Facebook написав, що його мамі підклали вибуховий пристрій під двері, щоб залякати його.