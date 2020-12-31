PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Как будет работать Новая почта на Новый год и Рождество

Во время рождественско-новогодних праздников отделения и курьерская доставка компании Новая почта будет работать с выходными.

  • 31 декабря — отделения и адресная доставка работают по сокращенному графику работы (до 15.00, 17.00 или 18.00 в зависимости от отделения);
  • 1 и 7 января — отделения и адресная доставка не работают.

8 января и в остальные между праздничные дни Новая почта работает в обычном режиме.

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество

Ранее свой график работы в новогодние и рождественские праздники сообщила администрация Укрпочты.

250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество можно найти здесь.

Источник: Новая почта

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка