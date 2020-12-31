Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил весь народ с праздником Нового Года. Спикер пожелал украинцам беречь себя и свое здоровье.

— Уже совсем скоро 2020 год завершится и уйдет в историю. Это был непростой год. Для меня лично, для каждого из вас и для страны в целом. Год, который дал возможность по-другому посмотреть на многие вещи и ценности, которые раньше нам казались абсолютно простыми и обычными. За всю нашу историю Украина и мир впервые столкнулись с такой масштабной болезнью, которая кардинально изменила нашу жизнь. Локдаун, социальная дистанция, удаленный режим работы — все это стало нашей новой реальностью.

Политик отметил, что кроме военного фронта у нас появился еще один фронт — медицинский.

— С одной стороны, этот год и пандемия разъединили нас. Мы иногда не могли увидеть своих родных и близких, прикоснуться или обнять их. Мы не всегда могли заехать в гости к родителям, чтобы не подвергать лишний раз их опасности. Но страшнее всего нам было, когда болели наши дети. В то же время год научил помогать и поддерживать друг друга. Совместно бороться с новыми вызовами. Переживать за здоровье не только своей семьи, но и целого государства. А главное — вместе становиться сильнее и продолжать двигаться вперед!

Разумков пожелал в новом году каждой семье и каждому человеку в нашей стране уюта, благополучия, счастья, гармонии, успехов, побед и семейного тепла.

— Пусть каждый из вас, где бы он сейчас ни был — за праздничным столом или на передовой, на самоизоляции или на дежурстве в больнице — почувствует радость и веру в следующий год. Пусть он будет щедрым на добрые новости и принесет нашей стране долгожданный мир и покой. Этот год, безусловно, показал миру, что здоровье — это самое ценное, что мы можем иметь. Поэтому в 2021 году хочу пожелать всем самого главного — крепкого здоровья!

Поздравления Первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с наступающим Новым годом. Она пожелала людям осуществления всех мечтаний в 2021 году.